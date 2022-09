Drie poema's geboren in Pairi Daiza

Grootste olifanten­kud­de van Europa neemt frisse duik samen met wereldkam­pi­oen kajakken

Viervoudig wereldkampioen Maxime Richard ging kajakken tussen de olifanten in dierenpark Pairi Daiza. Het idee kwam van de kajakker zelf. Hij wil op bijzondere plaatsen varen om zo zomerse plaatsen in België te promoten. “Ik had geen idee hoe de olifanten zouden reageren op mijn aanwezigheid. We hebben dit goed voorbereid met de teams in Pairi Daiza, en het is gelukt! Het lijkt wel alsof ze een spel met me spelen”, vertelt Richard. Bekijk zijn avontuur in bovenstaande video.

