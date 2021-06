Drie bedreigde Noordelijke kaalkopibissen geboren in Planckendael

In dierenpark Planckendael in de Mechelse deelgemeente Muizen zijn begin juni drie bedreigde Noordelijke kaalkopibissen geboren. Een primeur voor ons land, laat het dierenpark weten.

De vogels zijn met uitsterven bedreigd. Ze kwamen vroeger in Europa voor, meer bepaald in de centrale Alpen, in Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en ook in Spanje. Anno 2021 blijven er nog 250 volwassen dieren over in kolonies in Marokko, Turkije en Syrië. Jacht, verstoring van hun nestplaatsen en het verdwijnen van hun leefgebied zijn de voornaamste redenen waarom ze dreigen te verdwijnen.

ZOO Planckendael neemt deel aan een Europees kweekprogramma dat geleid wordt door de stamboekhouder in Oostenrijk. Bedoeling is hen te herintroduceren in de natuur. Bij Noordelijke kaalkopibissen is de noodzakelijke trekdrang naar het Zuiden niet aangeboren. Nochtans is het kennen van een trekroute nodig om te overleven in de wintermaanden. De jonge vogels leren dit van volwassen soortgenoten. In Oostenrijk worden vogels aangeleerd om een ultralight vliegtuigje te volgen naar het Zuiden.

De in Planckendael ter wereld gekomen Noordelijke kaalkopibissen zijn inmiddels geringd. Het eigen labo van ZOO Planckendael heeft bij hen een pluimpje afgenomen voor DNA-analyse. Ook de geslachtsbepaling zal zo uitkomst geven. In de doorwandelvolière merk je dat de jongen er nog niet zo kenmerkend uitzien als hun ouders. Hun snavel is nog niet zo krom en lang om insecten, larven en wormpjes mee op te pikken. En hun kopje is nog niet kaal en mist nog de zwarte kuif en kraag. “Er liggen bovendien nog drie eieren in een ander warm nest”, aldus nog ZOO Planckendael.