Doorbraak voor onderzoekers: vrouwtjesslangen hebben toch wél een clitoris

Tot dusver was er nog weinig onderzoek gedaan naar de vrouwelijke geslachtsorganen. “Vrouwelijke genitaliën worden opvallend vaak over het hoofd gezien in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers, waardoor ons begrip van seksuele voortplanting tussen gewervelde geslachten wordt beperkt”, schreven de auteurs van het onderzoek.

In de studie, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Proceedings of the Royal Society B’, ontdekten de onderzoekers dat slangen twee individuele clitoris hebben (hemiclitores) gescheiden door weefsel en verborgen door huid aan de onderkant van de staart.

Van mannelijke slangen en hagedissen was al jaren duidelijk dat ze hemipenen hebben, een paar penissen die tijdens de voortplanting buiten het lichaam worden gekeerd. Bij veel soorten zijn de hemipenen bedekt met stekeltjes of weerhaken.

Taboe op onderzoek vrouwelijk geslachtsorgaan

De onderzoekers zien de ontdekking van de clitoris bij vrouwtjesslangen als een doorbraak. “Opvallend genoeg zijn de geslachtsorganen van vrouwtjes tot nu toe over het hoofd gezien”, vertelt onderzoeker Megan Folwell aan ‘The Guardian’.

Daardoor bleef de kennis over hoe de dieren zich voortplanten beperkt. Folwell denkt dat er een taboe rustte op onderzoek naar het vrouwelijk geslachtsorgaan. “Ik denk dat het een combinatie is van niet weten waarnaar te zoeken en niet willen.”

Die zoektocht naar de clitoris was niet altijd even makkelijk, omdat sommigen heel klein zijn. Folwell ontleedde eerst de clitoris in een doodsadder, waarin het orgaan een driehoek vormt ‘als een hart’.

Ze hebben ook een functie

Uit het onderzoek blijkt ook dat de geslachtsorganen een functionele betekenis hebben bij het paren bij slangen. Hoewel er meer onderzoek nodig is naar het gedrag van slangen, zou de hemiclitores een soort stimulatiesignaal kunnen geven voor vaginale ontspanning en smering, wat het vrouwtje zou helpen bij copulatie en mogelijk schade door die grote hemipene haken en stekels tijdens het paren kunnen voorkomen.

Volgens de onderzoekers kan het ook een signaal zijn naar de eierstokken om te ovuleren en naar de eileider om zich mogelijk voor te bereiden op de opslag van sperma.

“Nu we weten dat dit hier is, hoe het eruit ziet, en dat er erectiel weefsel met zenuwen is, kunnen we niet anders dan denken: waarom zou dit niet voor plezier zijn?”, duidt Folwell. “Ik denk dat het de moeite waard is om die vragen voor slangen open te stellen.”