Dolfijnen moeten 'roepen' naar elkaar om nog boven menselijke geluiden te komen

Schattenja­gers op zoek naar mammoetbot­ten in New Yorkse East River

Schattenjagers zijn in New York City gestart aan een zoekactie naar mammoetbotten in de East River. Een mijnwerker uit Alaska vertelde in een podcastaflevering van Joe Rogan, een Amerikaanse comedian en acteur, dat het American Museum of Natural History in de jaren 1940 heel wat mammoetbotten en fossielen in de rivier gedumpt zou hebben. Het museum ontkent dit, maar enkele schatzoekers wagen toch een poging in de hoop iets te vinden.

16 januari