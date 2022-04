Dolfijnen die zeemijnen opsporen? Boudewijn Sea Park legt uit hoe dat werkt

Overgevlo­gen kevers uit Turkije moeten strijd aangaan met eikenpro­ces­sie­rups

De provincies Antwerpen en Limburg hebben een honderdtal kevers laten overvliegen uit Turkije om ze hier in te zetten in de strijd tegen de eikenprocessierups. Het gaat om exemplaren van de grote poppenrover, een soort die eigenlijk inheems is aan onze streken maar onder meer door het gebruik van pesticiden in het wild is verdwenen.

