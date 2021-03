“Dodelijke varkenspest heeft mogelijk tot overdracht van Covid-19 op mens geleid”

De Chinezen eten als vlees vooral varkensvlees. Het land kweekt maar liefst de helft van alle varkens in de wereld, goed voor grofweg 55 miljoen ton varkensvlees per jaar. Die industrie is meer dan 128 miljard dollar of 108 miljard euro waard. Al in 2018 kreeg China te kampen met de Afrikaanse varkenspest. Tegen eind 2019 had de uitbraak van de onbehandelbare en ongeneeslijke ziekte zich over zowat heel China verspreid. Varkens die besmet zijn, moeten worden afgemaakt.

De pest veroorzaakte een daling in het Chinese varkensbestand van 40 tot 60 procent. De varkensvleesschaarste zorgde voor een enorme verstoring in de vleesindustrie. Dat maakte dat er meer en meer vraag kwam naar alternatieven, die de Chinezen onder meer in wilde dieren vonden. Daardoor nam dan weer de kans toe dat mensen in contact zouden komen met het nieuwe coronavirus. Dat is de conclusie van Britse en Chinese onderzoekers, van wie de studie nog voorligt ter publicatie. “Als er meer dieren in de menselijke voedselketen terechtkomen, hetzij door jacht (...) of door naar de markt te gaan voor verschillende soorten vlees; als dat toeneemt, kan dit de kans op contact alleen maar vergroten”, aldus de auteur van de studie, David Robertson, viroloog aan de Universiteit van Glasgow. “Je vergroot gewoon de kans dat het virus in mensen kan doordringen.”

Volledig scherm Varkensvlees is een belangrijke voedselbron voor de Chinezen. © AFP

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) probeert nog altijd de ontstaansgeschiedenis van Sars-CoV-2 bij de mens te achterhalen, maar vele wetenschappers vermoeden dat dit nieuwe coronavirus waarschijnlijk is ontstaan bij vleermuizen en is overgesprongen op de mens, mogelijk via een tussendier. Het is bekend dat, voor zover we weten, de eerste uitbraak van Sars-CoV-2 plaatsvond in het Chinese Wuhan, maar het is niet uitgesloten dat het virus eerder al elders opdook. Op basis van de genetische sequentie van het virus kon worden aangetoond dat het op z’n minst verwant is met een virus in hoefijzervleermuizen in de Chinese provincie Yunnan.

De allereerste bevestigde besmetting in China had geen duidelijke link met een vis- en levende dierenmarkt in Wuhan, maar de meeste andere vroege gevallen van eind 2019 wél - hetzij als kraamhouder, als werknemer of als vaste klant. De levende dieren op die markt waren vaak illegaal in het wild gevangen en ter plaatse voor de klant geslacht.

Volledig scherm De levende dierenmarkt in Wuhan ligt mogelijk aan de oorsprong van het overspringen van het nieuwe coronavirus op de mens. © AP