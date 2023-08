Dodelijke bananenspin zet Oostenrijkse supermarkt in rep en roer: beet van Braziliaanse zwerfspin werkt verlammend en kan voor pijnlijke erectie zorgen

Krems an der Donau, een Oostenrijks stadje op een uurtje rijden van Wenen, stond de afgelopen dagen in rep en roer. In de plaatselijke supermarkt Rewe werd een zwart-rode spin van zo’n tien centimeter groot gespot in een doos bananen. Uit de beschrijving van een van de winkelmedewerkers bleek dat het naar alle waarschijnlijkheid om een Braziliaanse zwerfspin ging, een zeer dodelijke bananenspin die normaal enkel voorkomt in Zuid-Amerika.