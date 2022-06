Dode dwergpinguïns blijven aanspoelen in Nieuw-Zeeland, de oorzaak is klimaatverandering zeggen experts

De kororā, ook gekend als blauwe dwergpinguïns, zijn inheems in Nieuw-Zeeland, maar verminderen sterk in aantal volgens het Department of Conservation. Ze worden bedreigd door honden en fretten, maar het verkeer en kustontwikkelingen zorgen ook voor gevaar.

De bewoners zagen in mei voor het eerst de dode vogels op het strand. Natuurbeschermers proberen nu uit te zoeken waarom de pinguïns massaal sterven. Graeme Taylor, een wetenschappelijk hoofdadviseur die zeevogels bestudeert bij het New Zealand Department of Conservation, zei dat op basis van de eerste laboresultaten ondervoeding de doodsoorzaak kan zijn van zo’n 500 pinguïns.

Hittegolf

“De oorzaak van de sterfte blijkt het tekort aan voedsel”, vertelde Taylor aan CNN. “Een hittegolf in de noordelijke wateren van het land, gekoppeld aan de natuurlijke weersomstandigheden van La Niña, hebben het moeilijker gemaakt voor de kleine blauwe pinguïns om voedsel te vinden”, aldus Taylor.

De kleine, luidruchtige vogels met hun lichtblauwe of indigo veren eten meestal ansjovis en sardines. Daarvoor duiken ze meestal naar dieptes tot 30 meter. “Maar stijgende watertemperaturen betekenen dat de kleine visjes verhuizen naar kouder water dat te diep is voor de vogels om te bereiken”, aldus Taylor.

De eerste bevindingen van een autopsie-onderzoek door het Ministry of Primary Industries toonden aan dat de vogels hun buikvet verloren hadden en dus in slechte gezondheid verkeerden voor ze naar de kust dreven. Nieuw-Zeeland beleefde het warmste jaar ooit in 2021, met jaarlijkse temperaturen die 0,5 tot 1,2 graden Celsius hoger waren dan normaal. “Het water rond het land is de laatste tijd tot 3 graden Celsius gestegen”, vertelde Nathanael Melia, hoofd van het New Zealand Climate Change Research Institute.

La Niña is een regelmatig voorkomend oceaanverschijnsel dat verwijst naar de periodieke afkoeling van de oceaantemperaturen in de Stille Oceaan. De huidige fase van de cyclus brengt warmer water naar het noorden van Nieuw-Zeeland waardoor het moeilijker wordt voor de dwergpinguïns om aan voedsel te geraken, volgens Taylor.

5.000 pinguïns

Dave Houston, een ecoloog bij het Department of Conservation, zei dat dit niet de eerste keer is dat de vogels in grote aantallen sterven. “In de jaren 70, 80 en 90 hadden we tot 5.000 vogels die stierven”, zei Houston. “Vergeleken met eerdere rampjaren is dit relatief klein.”

Hoewel Houston zei dat het fenomeen deel uitmaakt van een natuurlijk voorkomende cyclus, gaf hij toe dat de klimaatverandering de negatieve effecten ervan heeft verergerd. “We weten dat dwergpinguïns kunnen overleven in warmer water, maar het heeft het leven wel moeilijk gemaakt voor hen”, zei hij.

Bruce McKinley, voorzitter van Birds New Zealand, zei dat klimaatverandering en vervuiling het in de toekomst nog erger zouden kunnen maken. “De gebeurtenis zelf is natuurlijk en heeft zich al eerder voorgedaan, het zou kunnen dat het patroon of de intensiteit verandert door de opwarming van de oceanen als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Maar we weten het gewoon niet”, zei McKinley.