DNA-onderzoek wijst op nieuwe schildpaddensoort op Galapagoseiland

Tot deze conclusie kwamen onderzoekers die genetisch materiaal van de schildpadden op San Cristobal hadden vergeleken met botten en schilden die de California Academy of Sciences in 1906 had verzameld. Dat materiaal kwam uit een grot in een hooggelegen gebied. Maar het Californische instituut heeft nooit het laaggelegen gebied onderzocht, waar momenteel zo’n 8.000 schildpadden leven.