Dit is officieel de populairste vogel op Instagram: de kikkerbek

UPDATE Ontsnapte kamelen en dromedaris in Doornik horen bij circus net over Franse grens: “Kwaad opzet”

6 april Er is kwaad opzet in het spel: de kamelen en dromedaris, die zondagnacht zijn aangetroffen in de straten van het Henegouwse Marquain, een deelgemeente van Doornik, zijn kunnen ontsnappen omdat iemand de weideomheining doorgeknipt heeft. De dieren horen bij het circus Achille Zavatta, dat zijn tenten in Noord-Frankrijk heeft opgeslagen, maar blijven nog even in Doornik, meldt het stadsbestuur.