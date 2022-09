Dit is Maya, ‘s werelds eerste gekloonde poolwolf

India verwelkomt opnieuw jachtlui­paar­den in het wild

Bijna zeven decennia nadat de laatste exemplaren in India uitstierven, verwelkomt het land opnieuw het jachtluipaard. Op zijn 72e verjaardag heeft de Indiase premier Narendra Modi acht jachtluipaarden uit Namibië vrijgelaten in een nationaal park in de deelstaat Madhya Pradesh, zo bleek uit videobeelden op de Indiase televisie.

17 september