Dinosauriërs waren al op sterven na dood voordat de asteroïde insloeg, blijkt uit een nieuwe studie

Het nieuwe onderzoek van een team van geologen en paleontologen uit China wijst erop dat de biodiversiteit van dinosauriërs al minstens twee miljoen jaar voor hun uitsterven, aan het eind van het Krijt, afnam en dat vogels de enige levende afstammelingen waren. “Dinosauriërs stierven geleidelijk uit gedurende miljoenen jaren, in plaats van abrupt te eindigen door plotselinge rampen”, zegt studieauteur Qiang Wang van de Chinese Academie van Wetenschappen aan de South China Morning Post.

De conclusies zijn gebaseerd op een verzameling eifossielen, waaronder verschillende complete en incomplete dinosauruseieren, die bewaard zijn gebleven in 150 meter dikke rotslagen. Het Shanyang Basin, waar de eifossielen werden gevonden, herbergt een van de meest overvloedige dinosaurusarchieven uit het late Krijt. En toch vonden de onderzoekers slechts drie taxa van dinosauriërs vertegenwoordigd in de gefossiliseerde eierschalen. Dat is volgens hen een duidelijke daling van de biodiversiteit in vergelijking met oudere fossielen.

Afname van de wereldwijde dinosaurusbiodiversiteit

De onderzoekers vermoeden dat deze afname in variatie het collectieve vermogen van de dinosauriërs kan hebben verzwakt om te herstellen van de inslag van de Chicxulub asteroïde die het huidige Mexico trof, of om zich aan te passen aan de turbulente milieuomstandigheden van die tijd. Waardoor ze dus uitstierven.

“Onze resultaten ondersteunen een langdurige afname van de wereldwijde dinosaurusbiodiversiteit vóór 66 miljoen jaar geleden, die waarschijnlijk de weg vrijmaakte voor de massale uitsterving van niet-avische dinosauriërs aan het einde van het Krijt”, schrijven Fei Han en collega’s van de Chinese Universiteit voor Geowetenschappen in hun gepubliceerde artikel.

Ondanks hun beweringen merkt het team terecht op dat het uitsterven van de dinosauriërs om tal van redenen omstreden blijft, zoals “bevoorradingsfouten in het fossielenbestand, verschillen in de gebruikte analysemethoden en de zeldzaamheid van zeer nauwkeurige geochronologische dateringen van dinosaurusfossielen”.

Reeks technieken

In hun werk gebruikten Han en collega’s een reeks technieken om duizenden rotsmonsters die de gefossiliseerde eierschalen omhulden te stratificeren, de leeftijd van die monsters te schatten en met die gegevens een tijdlijn te construeren met een resolutie van 100.000 jaar.

De lage soortenrijkdom die de onderzoekers aantroffen, komt overeen met skeletresten van oude dinosauriërs die ook in het Shanyang-bekken werden blootgelegd, en is vergelijkbaar met andere fossiele afzettingen in Zuid- en Oost-China, alsook met enkele bottenbanken in Noord-Amerika die eveneens wijzen op een afnemende dinosaurusrijkdom in dezelfde periode.

Dit alles “wijst op een verminderde diversiteit en algemene achteruitgang onder dinosauriërs op wereldschaal”, aldus Han en collega’s, die suggereren dat de achteruitgang het gevolg zou kunnen zijn van wereldwijde klimaatschommelingen en vulkaanuitbarstingen.

Niet eerste studie

Andere studies die eveneens suggereerden dat dinosauriërs vatbaar waren voor uitsterving, suggereerden dat hun diversiteit al 10 miljoen jaar voordat de meteoriet op aarde insloeg, begon af te nemen. Studies uit het verleden hebben echter het tegendeel aangetoond. Uit een recente, verreikende analyse waarbij dinosaurussoortvorming - de snelheid waarmee nieuwe soorten ontstaan - werd gesimuleerd, bleek dat minder dan 20 procent van de dinosauriërs vóór de inslag van de asteroïde in een terminale fase verkeerde, terwijl andere soorten juist floreerden.

De enige manier om deze tegenstrijdige interpretaties op te lossen, concluderen Han en collega’s, is het vinden, bemonsteren en analyseren van meer fossielen en het integreren van bestaande gegevens van fossiele vindplaatsen over de hele wereld om de uitstervingspatronen beter te begrijpen.

Zeker geen gemakkelijke taak, maar wel een die zou kunnen helpen om definitief vast te stellen wat er is gebeurd in het vervagende licht van de heerschappij van de dinosauriërs. “Onze studie in Azië van overvloedige en geochronologisch gedateerde fossielen is een belangrijke stap in die richting”, aldus de onderzoekers.

