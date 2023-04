Dierenrechtenorganisatie PETA geeft schokkende beelden vrij van mishandelde kamelen in Egyptische toerismesector

Hebben je katten plots ruzie? Expert legt uit hoe dat komt en wat je eraan kunt doen: “Laat ze het vooral niet uitvechten”

Heb je meerdere katten in huis en lijken die van de ene op de andere dag niet meer overeen te komen? Dat is heel lastig, want hen opnieuw verzoenen kan wel eens een werk van lange adem worden. “De ruzie laten uitvechten is het slechtste wat je kan doen. Katten kunnen elkaar dan zelfs dodelijk verwonden”, aldus kattengedragstherapeute Anneleen Bru. Zij legt uit hoe je dan wel kunt ingrijpen.