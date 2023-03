Dierenrechtenorganisatie dagvaardt minister Weyts: “Grootschalige Oost-Europese broodfok wordt bevoordeeld in Vlaanderen”

Britse regering overwoog aan begin pandemie alle huiskatten te laten inslapen

Aan het begin van de coronapandemie heeft de Britse regering overwogen om alle huiskatten te laten inslapen. Dat heeft de conservatieve politicus James Bethell verteld aan ‘Channel 4 News’. “Er was een moment waarop we heel vaag deden over of huisdieren al dan niet de ziekte zouden kunnen overdragen”, aldus Bethell.