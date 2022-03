Dier van de week: lichtgevende visjes terroriseren Braziliaanse waterlopen: “Begin van de invasie"

Wevelgem Onderzoe­ker Pieterjan (32) lost mee eeuwenoud mysterie rond palingen op: “Verrast door sommige resultaten”

Pieterjan Verhelst (32) uit Wevelgem onderzocht samen met een team onderzoekers waar de palingen vandaan komen. Een mysterie dat al enkele decennia lang meegaat en waar Freud, Aristoteles en Darwin hun tanden op stuk beten. Pieterjan en zijn team vonden een deel van de oplossing. “We kwamen al op de maan, maar de migratiestroom van de paling in kaart brengen lukt ons niet, dat is toch ongelooflijk?”, vertelt Pieterjan. Maar waarom is dat zo belangrijk en waarom is Pieterjan zo geïnteresseerd in deze vis?

12 januari