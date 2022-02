Dier van de week: Elizabeth Ann, ‘s werelds eerst gekloonde zwartvoetbunzing, is op zoek naar een vruchtbare én zachtaardige partner

Elizabeth Ann - een vrouwelijke zwartvoetbunzing die op 10 december 2020 geboren werd als kloon van Willa - is op zoek naar een partner. Als dat gelukt is, moeten ze samen de (figuurlijke) handen uit de mouwen steken om het voortbestaan van hun soort te garanderen.

Op 10 december 2020 schreef Elizabeth Ann geschiedenis door geboren te worden. Ze werd immers gekloond en heeft een genoom dat identiek is aan dat van Willa. Willa was op haar beurt een zeldzame in het wild gevangen zwartvoetbunzing waarvan de cellen in 1988 ingevroren en bewaard werden.

De zwartvoetbunzing was op dat moment vrijwel uitgestorven. Biologen hebben nog maar een paar wilde exemplaren kunnen vangen waarvan er zich slechts zeven hebben kunnen voortplanten. Gezien alle nog levende zwartvoetbunzingen op dit moment afstammen van deze zeven, is de genenpoel zeer beperkt. Onderzoekers wilden een jaar geleden graag wat meer diversiteit introduceren en zo werd Elizabeth Ann geboren. De zwartvoetbunzing is uniek gezien haar ‘moeder’ Willa geen andere levende afstammelingen heeft.

Zoektocht naar de perfecte match

Een goed jaar na de geboorte van Elizabeth Ann, op het moment dat ze vruchtbaar is, moet de vrouwtjesbunzing opnieuw geschiedenis schrijven en het voortbestaan van haar soort garanderen.

De zoektocht naar een partner belooft nog een heus huzarenstukje te worden want het mannetje moet aan heel wat eisen voldoen: het moet een bunzing zijn met enige ervaring, maar bovenal moet de eerste partner van Elizabeth Ann bijzonder zachtaardig zijn. “Het kan er nogal ruw aan toe gaan tijdens het paringsritueel van de zwartvoetbunzing en we willen vermijden dat Elizabeth Ann zich verwondt", verklaart Oliver Ryder, directeur van het geneticacomplex in de San Diego Zoo (VS).

Volledig scherm Elizabeth Ann, vlak naar haar geboorte een jaar geleden. © AP

Nog meer klonen op komst

Omdat Elizabeth Ann tot zover een geslaagd ‘project’ is, zijn er plannen in de maak om meer zwartvoetbunzingen te klonen. Ze zouden allemaal hetzelfde doel dienen: de genetische diversiteit onder de marterachtigen vergroten. Voordat deze plannen echter uitgevoerd zullen worden, moet er nog één belangrijke vraag beantwoord worden: kan een gekloonde bunzing als Elizabeth Ann haar genen doorgeven aan afstammelingen?

En zo rust er heel wat druk op de schouders van de eenjarige Elizabeth Ann. Niet alleen moet ze de perfecte partner vinden, onderzoekers koesteren de hoop dat ze een groot nageslacht zal voortbrengen.

Over de zwartvoetbunzing De zwartvoetbunzing - Mustela nigripes - is een marterachtige afkomstig uit het noorden van de Verenigde Staten. Het diertje wordt 38 tot 41 centimeter lang en kan tot 1 kilogram wegen. Sinds de jaren 80 is de marterachtige een bedreigde diersoort. Vermoedelijk leven er weer enkele honderden exemplaren in het wild. Dat is te danken aan het beschermingsprogramma dat de laatste jaren veel vooruitgang heeft geboekt. Jaarlijks zou de wildpopulatie zwartvoetbunzingen met zo'n 35 procent groeien.