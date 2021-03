Deze zeeslakken onthoofden zichzelf om een volledig nieuw lichaam te vormen

Australi­sche tiener overlijdt na kwallen­beet tijdens het zwemmen

4 maart Maandag werden na tien dagen de machines uitgezet in het ziekenhuis van Townsville. Een zeventienjarige jongen overleed. Hij was gestoken door een kubuskwal tijdens een zwempartij in de zee in Cape York, het noordelijkste punt van het Australische vasteland. Het is het eerste dodelijke incident met deze soort Down Under sinds 2006.