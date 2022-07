Deze keer geen orka, maar wel een walvis gespot in de Franse Seine: “Het dier verkeert in goede gezondheid”

Nadat er in mei een orka rondzwom in de Seine, is deze week een ander zeedier waargenomen in de Franse rivier: een walvis. Hoewel de orka na enkele dagen dood werd teruggevonden, lijkt de walvis er beter aan toe te zijn. Zo schatten experten dat het dier, dat maar liefst 10 meter lang is, een uitstekende gezondheid heeft.

Donderdagmiddag spotten Christophe Carval en Yann Lefaix, twee ervaren zeilers, “een ongewoon zeedier” nabij Berville-sur-Mer terwijl ze de waterstand van de Seine aan het meten waren. Het dier zwom heen en weer tussen de Pont de Normandie en de Pont de Tancarville. De twee zeilers slaagden erin om een video te maken en schatten op basis van de beelden dat het om een walvis ging.

Aan de Franse zender ‘France3' vertelde Carval dat er verschillen zijn tussen de walvis en de orka die vorige maand werd waargenomen. Ten eerste zijn walvissen veel groter dan orka’s, die ongeveer 7 tot 8 meter lang zijn. Ten tweede zwemt de walvis ofwel langs de rand van Seine of in het midden van de rivier, wat volgens Carval een risico op botsingen met schepen inhoudt.

De beelden van het dier werden geanalyseerd door leden van de GECC, de ‘Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche’. De specialisten bevestigen dat het om een walvis gaat, meer bepaald een volwassen dwergvinvis van ongeveer 10 meter lang. In een persbericht meldt de prefectuur van het Franse departement Seine-Maritime dat de vinvis “traag, maar met krachtige bewegingen zwemt” en “in goede lichamelijke toestand lijkt te verkeren”.

Afstand van 10 meter

Om aanvaringen te voorkomen, heeft de prefectuur een waarschuwing uitgevaardigd waarin staat dat “alle schepen, vaartuigen en drijvend materieel” een afstand van minstens 10 meter van het dier moeten houden. Mensen die de walvis spotten, worden bovendien gevraagd om dat te melden.

Een team van ‘Sea Shepherd France’, een ngo die opkomt voor de bescherming van onze oceanen, houdt zich klaar om uit te varen of de walvis met een drone te observeren. “De walvisachtige is niet in zoet water terechtgekomen en zijn gezondheidstoestand lijkt goed. Verscherpt toezicht is nodig om ervoor te zorgen dat het dier uit zichzelf naar de open zee terugkeert”, schrijft de ngo op Twitter.

De orka die vorige maand in de Seine rondzwom, werd na vijf dagen dood teruggevonden. Aanvankelijk wilden de Franse autoriteiten het verzwakte dier van 4 meter lang naar zee lokken met geluidsprikkels, maar dat plan werd afgevoerd omdat de orka zich vreemd begon te gedragen en stresssignalen vertoonde.

In plaats daarvan werd beslist om de orka te laten inslapen, maar zover is het uiteindelijk dus nooit gekomen. Volgens ‘Sea Shepherd France’ zou het dier een natuurlijke dood gestorven zijn, aangezien het vermoedelijk aan een vergevorderde schimmelinfectie leed.

Nieuwsgierigheid

Het is ondertussen al de tweede keer in korte tijd dat een zeedier in de Seine wordt aangetroffen, maar hoe komt dat precies? Volgens maritieme specialisten is het opmerkelijk, maar “niet ongewoon” dat geïsoleerde exemplaren worden waargenomen in kust- of riviergebieden waar ze voldoende eten kunnen vinden. Vinvissen zijn bijvoorbeeld vrij nieuwsgierige dieren, die wel eens mensen of boten durven opzoeken.

In andere gevallen kan het echter ook gaan om verstoten of gedesoriënteerde dieren, of om walvisachtigen die ziek zijn.

Wat de orka van vorige maand betreft, was het volgens Sébastien Jacquot van GECC zeer waarschijnlijk dat het dier uit nieuwsgierigheid was verdwenen, al zou een andere verklaring ook kunnen zijn dat het werd aangetrokken door de zeehondenpopulaties die aan de Normandische kust en in het noorden van Frankrijk leven.

Herbekijk: Orka gespot in de Seine

