De nieuwe dinosaurus genoemd naar de “schaduw des doods”: grootste megaraptor tot nu toe opgegraven in Argentinië

Argentijnse paleontologen hebben de grootste megaraptor tot nu toe opgegraven. Het gaat om een vleesetende dinosaurus met een lengte van 9 à 10 meter. De nieuwe megaraptor is genoemd naar de “schaduw des doods”. Deze dino was in het Krijt, zo’n 70 miljoen jaar geleden, een toproofdier. Hij stond op het hoogste niveau van de voedselpiramide en was dus zelf geen prooi voor andere dieren.

De in Argentinië opgegraven dinosaurus moet een angstaanjagende kolos van zes ton zijn geweest, met scherpe, gebogen klauwen. Die klauwen van wel 35 centimeter lang waren waarschijnlijk zijn belangrijkste wapen. Hij kon er zijn prooi mee grijpen en verscheuren. De megaraptor voedde zich met kleinere dino’s, weet paleontoloog Mauro Aranciaga. Hij was ook een snelle, behendige loper, dankzij zijn krachtige benen en zijn redelijk lichte gewicht. Toch in verhouding tot de veel zwaardere tyrannosaurus: “zoiets als een holle baksteen vergeleken met een massieve”, legde hoofdauteur van de studie, Alexis Aranciaga Rolando, uit.

De wetenschappers gaven de nieuwe megaraptor de naam ‘Maip macrothorax’. ‘Maip’ is afgeleid van de naam van een “kwaadaardige” mythologische figuur van de Tehuelche, een inheems volk uit Patagonië in Zuid-Amerika. Die figuur werd geassocieerd met “de schaduw van de dood”, die “doodt met koude wind” in het Andesgebergte, schrijven de wetenschappers in hun studie, die verschenen is in ‘Nature’. Het woord ‘macrothorax’ verwijst dan weer naar de grote borstholte van de dino.

Paleontoloog Fernando Novas, die het wetenschappelijke team leidde, was ook de eerste onderzoeker die in 1996 de eerste megaraptor vond. “Nu hebben we ook een van de grootste, meest robuuste én een van de laatste exemplaren die nog leefde in het gebied voor de massa-extinctie aan het einde van het Krijt”, zei hij.

Volledig scherm Paleontoloog Mauro Aranciaga met op het scherm een afbeelding van de nieuw ontdekte dinosaurus 'Maip macrothorax'. © AFP

Volledig scherm Gefossiliseerde botten van de 'Maip macrothorax'. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm De Argentijnse paleontologen Mauro Aranciaga en Fernando Novas. © AFP