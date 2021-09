De meest gestelde vragen over de wolf: “Natuurlijk kunnen ze hier leven. Ze doen dat al”

Wetenschap­pers van UGent roepen op om op zoek te gaan naar kruisspin­nen

15 september Wetenschappers van de UGent willen onderzoeken hoe het gaat met de kruisspin. Het kleine dier is niet overal geliefd, maar speelt een essentiële rol voor de biodiversiteit en houdt plaaginsecten zoals muggen en vliegen onder controle. De klimaatopwarming heeft mogelijk gevolgen voor de populatie. "Het lijkt erop dat ze zich succesvol aanpassen aan het leven in de stad, maar of het echt goed gaat met de kruisspin weten we eigenlijk niet zeker", zegt bioloog Bram Vanthournout van de UGent.