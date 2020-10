De levensechte robotdolfijn die op een dag misschien de echte dieren in waterparken kan vervangen

Robothond Spot binnenkort ook in België verkrijg­baar

16 oktober Spot, de robothond van het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics, komt ook in België op de markt. Het Oostendse bedrijf ZoraBots heeft een akkoord met de Amerikanen voor de verdeling van de robothonden in Europa en in Afrika, zo blijkt vrijdag uit een persbericht. Computer Checkpoint, gevestigd in Gent, wordt het aanspreekpunt voor de commerciële uitrol van Spot in ons land.