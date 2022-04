De illegale verkoop van wilde dieren blijft floreren op Facebook

De verkoop en aankoop in wilde dieren en planten is de vierde grootste illegale handel ter wereld. Enkel de illegale handel in drugs, mensen en namaakproducten komen nog meer voor. Deze miljardenbusiness zorgt voor een grote problemen, waaronder dierenmishandeling, het in gevaar brengen van diersoorten en ecosystemen, en het vergroten van de overdracht van ziekten van dieren op mensen, zoals het coronavirus en ebola.

In 2018 was Facebook medeoprichter van de “Coalitie voor het eindigen van wilde dierenhandel online” met deskundigen zoals het WWF in dezelfde coalitie. Het doel was om de illegale handel tegen 2020 met 80% te verminderen, maar dat is dus niet gelukt.

Jachtluipaarden en slagtanden

Het bedrijf zegt dat het vooruitgang heeft geboekt, maar een rapport van woensdag suggereert dat Facebook een zeer populair platform blijft voor dierenhandelaren. In twee dagen tijd vonden onderzoekers van Avaaz 129 unieke gevallen van wilde dierenhandel in slechts een paar muisklikken. Via de zoekbalk van Facebook vonden ze berichten waarin jachtluipaarden, apen, leeuwenwelpjes en olifantenslagtanden verkocht werden. Dit is ten strengste verboden door de wet, maar toch blijft er een zeer grote markt voor bestaan op de sociale mediasite.

Volledig scherm Op facebook staan advertenties waar jachtluipaarden, apen, leeuwenwelpjes en olifantenslagtanden worden verkocht © AFP

Het gemak waarmee de onderzoekers naar deze Facebookpagina’s werden geleid, suggereert dat de algoritmes van Facebook niet in overeenstemming zijn met hun eigen beleid of belofte om de online handel in wilde dieren in te perken, concludeert het rapport van Avaaz.

Volgens het onderzoeksrapport bleek Facebook slechts 13% van de verdachte berichten over wilde dierenhandel te verwijderen voordat de onderzoekers ze rapporteerden. Nadat de berichten waren gerapporteerd, heeft Facebook nog steeds maar 43% verwijderd.

“Vijandige ruimte”

Als reactie op dit rapport gaf Meta, het moederbedrijf van Facebook, het volgende statement: “We hebben baanbrekende technologie ontwikkeld om ons te helpen deze inhoud te vinden en te verwijderen. Tussen januari en mei 2021 hebben we alleen al in Indonesië en de Filipijnen meer dan 1.900 Facebookgroepen verwijderd die in verband worden gebracht met de handel in wilde dieren. Dit is echter een vijandige ruimte, en de mensen achter deze afschuwelijke activiteit zijn hardnekkig en ontwikkelen voortdurend nieuwe tactieken om al onze inspanningen te omzeilen.”

In het rapport van Avaaz wordt Facebook opgeroepen om hun beleid te versterken en te verstrengen. Daarvoor moeten ze onder meer hun zoekresultaten vernauwen en hun algoritmes wijzigen. Daarbovenop moeten ze de overheidsinstanties betrekken om de online handel in wilde dieren voor eens en altijd te stoppen.