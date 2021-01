Coronabesmetting fataal voor tijgerin in Zweedse dierentuin, besmette gorilla’s in de VS aan de beterhand

In het dierenpark van Borås, in Zweden, heeft een coronabesmetting het leven gekost aan de zeventienjarige tijgerin Natasja. De tijger werd erg ziek en had al onderliggende ziektes. Na een paar dagen viel de beslissing om het dier af te maken, zo meldt de Zweedse omroep SVT.

In de zoo in Zweden zouden nog meerdere andere tijgers en leeuwen besmet zijn, maar met milde symptomen. Vermoedelijk heeft het personeel de dieren besmet, zegt SVT. Verschillende verzorgers hebben coronasymptomen gehad en er was een aantal testen positief.

Longontsteking

In de zoo van San Diego in de Verenigde Staten zijn besmette gorilla's dan weer aan de beterhand. De infectie kwam eerder deze maand aan het licht toen de mensapen begonnen te hoesten. Wellicht raakten de gorilla’s besmet door een werknemer van de dierentuin.

Winston, een oude gorilla van 48 jaar, was er erg aan toe: hij liep een longontsteking en hartziekte op. Met onder meer geneesmiddelen voor het hart, antibiotica en een antilichamentherapie slaagden specialisten erin het dier te laten overleven. Volgens de zoo ging het om de eerste gekende gevallen van coronabesmettingen bij mensapen.

Volledig scherm De groep gorilla’s bleef samen in quarantaine. © via REUTERS

In december vorig jaar testten voor het eerst ook drie sneeuwluipaarden positief op het coronavirus, in de Louisville Zoo in Kentucky. De grote katachtigen hadden slechts milde symptomen.

Eerder raakten onder meer elders ook verschillende tijgers en leeuwen besmet. Daarnaast hebben verspreid over de wereld een klein aantal honden en katten positief getest. En dan zijn er nog de grote corona-uitbraken bij nertsenboerderijen. De pelsdieren werden massaal geruimd.

Belgische dierenparken

In België zeggen de uitbaters van Pairi Daiza in Brugelette, de Zoo in Antwerpen en Planckendael in Mechelen dat ze tot nu toe geen coronabesmettingen bij hun dieren hebben vastgesteld.

“De regels die van toepassing zijn in het hele land, passen we hier in Pairi Daiza nog strikter toe”, zegt parkwoordvoerder Mathieu Goedefroy. “Het personeel dat in contact komt met de dieren, is onderverdeeld in verschillende bubbels om zo het risico op besmetting nog te verminderen.”

De dierenparken vermijden zoveel mogelijk contact met de kwetsbaarste dieren. Vooral bij de grote katten en mensapen is men extra voorzichtig. Woordvoerster Ilse Segers van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), uitbater van de Antwerpse Zoo en Planckendael, wijst erop dat ook voor de coronatijd al extra hygiënemaatregelen van kracht waren bij onder meer de bonobo’s.

Volledig scherm Onder meer het vrouwelijke sneeuwluipaard NeeCee testte positief in de Louisville Zoo. © Louisville Zoo