Corona-uitbraak in Amerikaanse zoo: voor het eerst Covid vastgesteld bij hyena's

Franse bioloog wint Wildlife Photograp­her met ‘explosieve’ onderwater­fo­to van paaiende tandbaar­zen: bekijk hier de andere winnaars

Laurent Ballesta wist de jury van de ‘Wildlife Photographer of the Year’-competitie te overtuigen in de categorie onderwaterfoto. De bioloog slaagde erin om enkele tandbaarzen in een wolk van sperma en eieren vast te leggen op camera. Hij deed er wel vijf jaar over voordat het hem lukte.

13 oktober