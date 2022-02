Chimpansees spelen 'doktertje' en behandelen wonden met insecten

Antwerpen Zoo legde trouwe bezoeker Adie contactver­bod met chimpansee Chita op: “Ze hebben bewakers ingezet. Maar die zie ik intussen niet meer...”

Een contactverbod met... een chimpansee. Wereldwijd wreef menig lezer zich even in de ogen toen dat nieuws de internationale pers haalde. Net zoals Adie Timmermans uit Deurne zich even in de ogen wreef toen de zoo van Antwerpen haar per brief vroeg om afstand te houden van de aap Chita. “En toch blijf ik erbij dat ze me zoiets niet konden opleggen.”

8 december