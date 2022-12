Chimpansees doodgeschoten nadat ze ontsnappen uit dierentuin

Heldhafti­ge hond beschermt zijn schapenkud­de en doodt maar liefst 8 coyotes

En de prijs voor beste herdershond gaat naar... Casper! Casper is bijna twee jaar en woont in de Amerikaanse staat Georgia. Zijn dagtaak is het beschermen van een kudde schapen en dat doet hij wel heel erg goed. Een roedel coyotes, ook gekend als prairiehonden, probeerden de schapenkudde aan te vallen, maar dat was buiten de witte viervoeter gerekend. Eigenhandig doodde Casper maar liefst acht wilde coyotes.

