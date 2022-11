Britse visser vangt goudvis van liefst 30 kilogram in Frans meer

Ook dít is een goudvis

Geloof het of niet, maar zonder de Chinezen zouden er vandaag geen goudvissen zijn geweest. In alle vormen en maten werden die al ruim 1.000 (!) jaar geleden gekweekt als ultiem statussymbool. Trouwens: ook in de Fortnite-game is de Mythic Goldfish een gewild attribuut.

