Britse heldin redt hond met rotsblok om nek uit ijskoude rivier

Austra­lisch koppel homopin­guïns krijgt tweede stiefkui­ken

26 november Love is in the air in het Sea Life Aquarium in de Australische stad Melbourne. Daar heeft het homoseksuele pinguïnkoppel Sphen en Magic immers voor de tweede keer met succes een ei uitgebroed. De twee ezelspinguïns haalden twee jaar geleden ook al het nieuws toen ze hun eerste kuiken ter wereld brachten. Deze herfst werden ze dus voor de tweede keer ouders.