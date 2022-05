"Extreem actieve" Aziatische springworm teistert Californische bossen met zijn "vraatzuchtige eetlust”

De Amynthas agrestis, de Aziatische springworm, de Alabama jumper of de gekke slangenworm: het zijn een heleboel namen voor slechts één ringworm die afkomstig is van Oost-Azië. In het bijzonder kwam de worm vooral voor in Japan en het Koreaanse schiereiland, maar tegenwoordig heeft hij zijn territorium serieus uitgebreid en duikt hij zelfs op in Californië (VS). Hoe de worm daar terechtkwam? Via geïmporteerde planten. Dat gebeurde vermoedelijk zo’n 100 jaar geleden.