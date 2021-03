Ernstig bedreigde zangvogel “vergeet” eigen lied

De geschubde lelhoningeter, een zangvogel uit Australië, vergeet zijn eigen lied. Een veeg teken dat de uitsterving van de soort nabij is, zo waarschuwen wetenschappers in een nieuwe studie die vandaag werd gepubliceerd door de Australische Nationale Universiteit in Canberra.

Mannelijke geschubde lelhoningeters staan gekend om hun rijke, complexe zang die ze leren van hun oudere mannelijke soortgenootjes. Maar van de vogelsoort, die ooit veel voorkwam in het oosten van Australië, zijn er momenteel nog slechts een 300-tal exemplaren in leven. Die leven vooral in de eucalyptusbossen in het zuidoosten van het land.

Dat betekent dat jonge mannetjes vaak de kans niet krijgen om de lokroep te leren van oudere exemplaren, “dus ze leren het lied van andere vogelsoorten”, zegt Ross Crates, lid van de Difficult Bird Research Group aan de Australische Nationale Universiteit en hoofdauteur van de studie. Dat brengt vervolgens hun paringskansen in gedrang. “Dit is een duidelijke waarschuwing dat de geschubde lelhoningeter op het punt staat om uit te sterven”, aldus Crates.

Wetenschappers vonden achttien geschubde lelhoningeters die enkel het geluid van andere vogelsoorten konden imiteren, maar niet dat van hun eigen soort. “Dit gebrek aan vermogen om te communiceren met hun eigen soortgenoten is ongezien bij wilde dieren”, zegt coauteur Dejan Stojanovic. “We kunnen aannemen dat geschubde lelhoningeters nu zo zeldzaam zijn dat jonge mannetjes nooit een oudere mannelijke leraar vinden.”

Momenteel loopt er een project om exemplaren die uitgebroed werden in gevangenschap om de zoveel jaren uit te zetten in het wild, en zo de populatie een boost te geven. Maar uit de recente studie blijkt ook dat geschubde lelhoningeters die geboren werden in gevangenschap anders klinken dan hun collega’s in het wild, wat hun aantrekkingskracht voor vrouwtjes negatief kan beïnvloeden. Crates probeert nu te zorgen voor het behoud van de zang door geschubde lelhoningeters in gevangenschap het lied van soortgenoten in het wild te laten horen.

Bij natuurbehoud moeten we rekening houden met dergelijke “culturele kenmerken” zoals vogelzang en andere natuurlijke gedragingen die essentieel zijn voor dieren om te overleven en goed te gedijen in het wild, stellen de auteurs in de studie.

