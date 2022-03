Binnenkort vergunning nodig om dier te kopen in Wallonië

Dier van de week: lichtgeven­de visjes terrorise­ren Braziliaan­se waterlopen: “Begin van de invasie"

Het lijkt bijna een beeld uit een sciencefictionfilm: felgekleurde siervisjes die rondzwemmen in de beken van het Atlantisch Woud in Brazilië. Ze zien er misschien mooi uit, maar de gloeivisjes betekenen niet veel goeds voor de biodiversiteit in Brazilië. De gloeivisjes zitten volgens wetenschappers “in de eerste fase van een mogelijke invasie”.

6 maart