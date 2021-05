Biljoenen cicaden komen na 17 jaar weer boven voor vier weken durende orgie

Sommige zangcicaden vergasten ons elke zomer op hun serenades, maar drie soorten bereiden zich op dit moment voor om na 17 jaar voor het eerst weer bovengronds te komen. Ze zijn gekend als de magicicaden, een groep cicadensoorten die voorkomen in Noord-Amerika en die de langst bekende levenscyclus in de insectenwereld hebben. Het massa-ontluiken van de cicaden kan nu elk moment gebeuren in het noordoosten van de VS. Op dit moment zitten de cicaden onder de grond te wachten op het signaal om naar buiten te komen. Daarvoor moet het vier dagen lang zo’n 18 graden warm zijn op tien centimeter onder de grond. Zachte regen is meestal het sein waarop de nimfen met miljarden tegelijk naar boven komen. De nieuwssite ScienceAlert spreekt van 1,5 miljoen cicaden per acre - dat zijn ongeveer 370 beestjes per vierkante meter. De beesten komen als larven uit de grond, waarna ze zich met hun sterke voorpoten vasthaken. Daarna barst het exoskelet open en kruipen de volwassen dieren te voorschijn.