Bezwijken onder druk? Dat overkomt zelfs de (beste) aapjes

Een eenvoudig maar o zo belangrijk voornemen voor 2021: beter leren ademen. “Je hebt minder stress en blijft langer jong”

Niets lijkt zo vanzelfsprekend als ademen. Je doet het gewoon, zonder erbij na te denken. Gelukkig maar, want we hebben al zoveel aan ons hoofd. Maar wist je dat je ademhaling je kan helpen om met die kopzorgen om te gaan? En je zelfs jeugdig houdt? We hebben er allemaal baat bij om beter te leren ademen, zegt experte Noëlla Appermans. Zij leert ouders en kinderen herademen met de Buteyko-methode. “Onder druk gaan we te hoog, te kort en te snel ademhalen.”

1 januari