Bevers leggen internet plat in Canada

Maasmechelen Ontslui­tings­weg moordend voor bevers: “Al zes dode bevers in amper twee jaar”

12 april Een familie bevers leeft al even in alle stilte aan de Kikbeek in Mechelen-aan-de-Maas. Maar de nabijgelegen ontsluitingsweg richting Maasmechelen Village blijkt moordend voor de beschermde diersoort. “Ik hoop op een oplossing”, zegt Maasmechelaar en bioloog Frank Resseler.