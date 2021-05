Berenwelp doolt uren rond in buitenwijken van Montréal

Vrouw stopt levensge­vaar­lij­ke rode lynx in haar auto terwijl kindje in stoeltje zit

20 september “Neem nooit wilde dieren mee in de wagen!”, luidt de tweet die de Amerikaanse overheidsinstantie Colorado Parks and Wildlife (CPW) de wereld heeft ingestuurd. Nogal wiedes, zou je denken maar da’s dan buiten een automobiliste in de stad Colorado Springs gerekend. Zij zag woensdag een rode lynx (beter bekend als een bobcat) langs de weg, stopte de wagen en nam het gewonde dier mee in haar SUV. Haar kindje zat in het kinderstoeltje.