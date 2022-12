Belgische prehistorische zeemeeuw stuurt evolutietheorie van vogels in de war

Gent “Waarom onze getuigen dino’s waren? Daar is geen enkele zinnige reden voor eigenlijk…”: koppel van meest bizarre huwelijk ooit klapt uit de biecht

Schepen Isabelle Heyndrickx had het nog nooit meegemaakt, en denkt ook dat ze het nooit meer zal meemaken. Maar dat zou kunnen tegenvallen. Kaat (31) en Tom (25), die woensdag op het Gentse stadhuis hun huwelijksgeloften aflegden, zouden wel eens trendsetters kunnen zijn. Of eerder hun getuigen, Sam en Lies. Want die kwamen opdagen in een dinopak.

