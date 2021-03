Begijn Le Bleu: vogelspotten in Het Zwin

“Kijk, een torenvalk. O, en daar een roodborstje, pittoresk poserend op die paal. En hoor je die wulpen? Die zitten iets verder, op het water. Luister!” We zijn nog geen vijftig meter het Zwin in getrokken, de deur achter ons is amper dichtgewaaid, en alle zintuigen van comedian, podcast­maker en fulltime vogelfanaat Begijn Le Bleu staan al meteen op scherp. Want Begijn leeft in meerdere dimensies. Leken genieten van meerstemmig vogelgekwetter, een soort natuurlijke soundtrack waar we vaak amper aandacht aan besteden, maar Begijn merkt instant op welke soort wat te vertellen heeft. Hij hoort niet alleen de volledige ouverture, hij weet precies welk instrument aan zet is en in welke toonaard.