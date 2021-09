Bedrijf haalt 12,5 miljoen euro op om wolharige mammoet weer tot leven te wekken

De wolharige mammoet is een olifantensoort die zo’n 10.000 jaar geleden uitstierf. Wetenschappers discussiëren er al langer over om de wolharige mammoet weer tot leven te wekken. Een firma heeft nu 15 miljoen dollar (ruim 12,5 miljoen euro) opgehaald om die droom die sommigen al meer dan tien jaar koesteren waar te maken.

De wolharige mammoet laten terugkeren in het wild naar de toendra. Dat is het ambitieuze project van een aantal wetenschappers. Het biowetenschappelijke en genetische bedrijf Colossal voorziet daarvoor zo’n 12,7 miljoen euro aan nieuwe fondsen. Colossal is opgericht door Ben Lamm en George Church. De eerste is een tech- en software-ondernemer, de tweede professor genetica aan de Harvard Medical School met ervaring in genbewerking.

De wetenschappers willen eerst embryo’s in het labo voorzien van DNA van mammoets om een ‘hybride’ olifant-mammoet te kweken. Ze gebruiken daarvoor huidcellen van Aziatische olifanten, die met uitsterven bedreigd zijn. Die worden geherprogrammeerd in veelzijdigere stamcellen met mammoet-DNA. Het genoom van de mammoet, dat afkomstig is van dieren gevonden in de permafrost, wordt vergeleken met dat van verwante Aziatische olifanten om zo de specifieke genen die verantwoordelijk zijn voor het haar van de mammoet, voor de isolerende vetlagen en voor andere aanpassingen aan het koude klimaat te kunnen identificeren.

Over zes jaar kalfjes

De embryo’s worden vervolgens ingeplant bij draagmoeders of eventueel in een kunstbaarmoeder. Als alles volgens plan verloopt, zouden de eerste kalfjes het levenslicht zien over zes jaar. Maar er zijn onderweg nog wel wat stevige hindernissen.

“Ons doel is een olifant te creëren die bestand is tegen de kou, maar er zal uitzien en zich zal gedragen als een mammoet”, legt Church uit aan The Guardian. “Niet omdat we iemand voor de gek willen houden, maar omdat we iets functioneel gelijkwaardigs aan de mammoet willen, iets dat het naar zijn zin heeft bij -40 Celsius en dat alle dingen doet die olifanten en mammoeten doen, in het bijzonder bomen omverlopen.”

Het project wordt beschouwd als een poging om de Aziatische olifanten in stand te houden door ze eigenschappen mee te geven die hen kunnen laten gedijen in uitgestrekte delen van het noordpoolgebied, bekend als de mammoetsteppe. Maar de onderzoekers geloven ook dat de introductie van kuddes ‘olifant-mammoet-hybrides’ in de Arctische toendra kan bijdragen tot het herstel van de aangetaste habitat en tot het bestrijden van bepaalde gevolgen van de klimaatcrisis. Vandaar het belang van het omverlopen van bomen: zo kunnen de dieren helpen om vroegere Arctische graslanden te herstellen.

Tegenkanting

Niet alle wetenschappers zijn ervan overtuigd dat het kweken van deze mammoetachtigen in laboratoria de meest effectieve manier is om de toendra te herstellen. Zo gelooft Victoria Herridge, een evolutiebiologe bij het Natural History Museum, er niet meteen in. “De schaal waarop je dit experiment zou moeten uitvoeren, is enorm. Je hebt het over honderdduizenden mammoeten, die elk 22 maanden nodig hebben om drachtig te worden en 30 jaar om volwassen te worden.” Het is nog maar de vraag of de kuddes zich in het wild zullen voortplanten, of Aziatische olifanten dat wel willen met de ‘hybrides’. “Misschien moeten we ze een beetje scheren”, aldus Church.

Gareth Phoenix, professor ecologie aan de Universiteit van Sheffield, pleit voor “verantwoorde oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan om zo onbedoelde schadelijke gevolgen te voorkomen”. Om het dooien van de permafrost een halt toe te roepen is, volgens de professor, “het verwijderen van bomen en het vertrappelen van mos net het laatste wat je wil”.