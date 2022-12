Bacteriën uit mammoetuitwerpselen tot leven gewekt in Nederlands laboratorium: “Een soort microbiotisch Jurassic Park”

Het experiment van onderzoekers van een Nederlands laboratorium met een keutel van een 28.5000 jaar oude wolharige mammoet wordt een “soort microbiotisch Jurassic Park” genoemd. Volgens ‘Trouw’ werd het dier in 2012 in perfecte staat onder het ijs van Klein-Lajchovski, een Siberisch eiland, gevonden. Dat was al een bijzondere ontdekking, maar er bleken ook nog goed bewaarde uitwerpselen in het dier te zitten. Dat bracht de Nederlandse onderzoekers op ideeën.

Wetenschappers ontdekten in 2012 al de vrouwelijke wolharige mammoet, die Yuka werd genoemd, onder het ijs van het Siberische eiland Klein-Lajchovski. Toen ze ook nog goed bewaarde uitwerpselen in het dier vonden, deden de wetenschappers verder onderzoek. Ze namen een klein monster van de mammoet en onderzochten het op sporen van bacteriën.

In de keutel werden nog veel levensvatbare bacteriën gevonden, die later werden ontwikkeld. Het experiment bleek een succes. Op dit moment kruipen vijf verschillende typen “actinobacteriën” rond in het Nederlandse laboratorium. Volgens de wetenschappers is dit alles te danken aan permafrost (een gebied waar de ondergrond nooit volledig ontdooit).

“Ergens is het logisch dat we de bacteriën tot leven konden wekken, want de permafrost is een grote diepvries”, zegt onderzoeker Gilles Van Wezel, hoogleraar moleculaire biotechnologie aan de Universiteit Leiden, aan ‘Trouw’. “Toch is het een magisch idee”, aldus Van Wezel.

De beroemde jonge wolharige mammoet, Yuka, die in 2012 gevonden werd.

