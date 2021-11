Babyolifant verliest deel van haar slurf door stropersval

In Indonesië is een jonge olifant een deel van haar slurf kwijt. Het kalf werd gevonden met de slurf in een stropersval. De kudde had het jonge dier achtergelaten omdat haar toestand kritiek was. “Toen het kalf hier aankwam, was de slurf afgestorven en moesten we een deel amputeren”, vertelt dierenarts Rika Marwati.