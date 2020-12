Baasje sluit hond na zoektocht van drie jaar weer in de armen

Verdwaald hertje loopt apparte­ments­blok binnen en slaat gewond op de vlucht

19 april Politie en brandweer hebben vrijdagochtend een zoekactie gehouden naar een gewond hertje. Het dier was in de inkomhal van een appartementsblok in de Gravendreef gesukkeld. In paniek was het tegen de glazen inkomdeur opgesprongen waarna het gewond op de vlucht sloeg.