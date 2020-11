Australisch koppel homopinguïns krijgt tweede stiefkuiken

Love is in the air in het Sea Life Aquarium in de Australische stad Melbourne. Daar heeft het homoseksuele pinguïnkoppel Sphen en Magic immers voor de tweede keer met succes een ei uitgebroed. De twee ezelspinguïns haalden twee jaar geleden ook al het nieuws toen ze hun eerste kuiken ter wereld brachten. Deze herfst werden ze dus voor de tweede keer ouders.

Delen per e-mail

“Als een van onze koppels te veel eieren heeft en niet goed voor die eieren zorgt, dan brengen we die eieren soms in pleegzorg onder bij koppels zoals Sphen en Magic, vertelde een woordvoerder van het centrum aan de Australische Star Observer. “We hebben Sphen en Magic een ei gegeven, omdat ze in het verleden al aantoonden dat ze goede ouders zijn. Ook hun jongste spruit stelt het goed, laat het centrum weten.

Kleinkind

Het is een erg succesvol broedseizoen geweest voor de ezelspinguïns in het centrum, vertelt Kerrie Dixon, supervisor van de pinguïnkolonie. De nieuwe pinguïnkuikens “stellen het erg goed en komen aan. Ze begonnen aan zo’n 95 gram, onze oudste is bijna twee kilogram en de jongste zit nu op ongeveer 399 gram.”

Sphen en Magic broedden in 2018 hun eerste kuiken Lara, dat toen de voorlopige naam Sphengic kreeg, uit. Die stelt het nu nog steeds uitstekend. “Lara is nu twee jaar oud en verrast ons elke dag met hoe onafhankelijk ze is”, vertelde een woordvoerder van het centrum. “Hoewel ze nog steeds erg jong is, probeerde ze dit jaar al mee te doen aan het broedseizoen. Samen met haar partner bouwde ze een nest en ze hebben er goed voor gezorgd, maar helaas konden ze niet met succes een nageslacht voortbrengen.” Het aquarium hoopt dat Lara volgend jaar voor een kleinkind voor Sphen en Magic kan zorgen.

Niet ongewoon

Net als andere koppels in de kolonie begonnen Sphen en Magic twee jaar geleden steentjes te verzamelen om een nest te bouwen. Ondertussen hebben ze meer steentjes dan alle andere stellen in de kolonie. Broeden doen ze volgens een beurtrol: dag om dag wisselen ze van plaats.

Het is niet uitzonderlijk dat twee pinguïns van hetzelfde geslacht een koppel vormen. In de natuur kunnen ze zich niet voortplanten, waardoor ze uiteindelijk toch op zoek gaan naar een andere partner. Eerder dit jaar broedde het lesbisch koppel Electra en Viola een kuiken uit in het Oceanogràphic Aquarium in de Spaanse stad Valencia.