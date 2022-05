Amerikaanse meisje van 9 overleeft zeldzame poema-aanval

Twee leeuwtjes geboren in Pairi Daiza en je kan ze vanaf vandaag bezoeken

Heugelijk nieuws in Pairi Daiza. Het dierenpark in Brugelette (Henegouwen) heeft bekendgemaakt dat er eind februari twee leeuwtjes geboren zijn. De welpen zijn vanaf vandaag te bezoeken in ‘The Land of Origins’ (rond Afrika). Daar maakten ze intussen ook kennis met hun vader Kenya (9).

13 mei