Amerikaanse man (43) opgepakt nadat politie bijna 200 dieren terugvindt in vriezer: “Sommige van hen zijn er levend ingestopt”

De Amerikaanse politie van Arizona heeft een 43-jarige man uit Golden Valley, een deelgebied van Arizona, opgepakt voor dierenmishandeling. In totaal werden 183 dode dieren, waaronder honden, konijnen en vogels, teruggevonden in een vriezer in het huis van de man. Volgens de politie zouden sommige dieren nog geleefd hebben toen ze erin werden gestopt. De politie van Mohave County meldt dit zelf op Facebook .

De politie ontdekte deze gruwelijke daad nadat een vrouw een melding had gemaakt van verdachte omstandigheden. De vrouw woont zelf in Phoenix, wat op drie uur rijden van Golden Valley ligt. Ze had haar slangen aan de verdachte gegeven om te fokken. Hij zou haar de slangen later teruggeven. Maar een paar maanden later kon ze de verdachte niet meer bereiken.

De eigenaar van het huis waar de verdachte woonde, nam uiteindelijk contact op met de vrouw. Hij zei dat de verdachte en zijn vrouw verhuisd waren. Bij het schoonmaken van het huis had de eigenaar in de garage een vriezer vol dode dieren aangetroffen. De vrouw maakte daarop een melding bij de politie van Arizona omdat ze vreesden dat haar slangen ook in de vriezer zouden liggen.

Verdachte is opgepakt

De politie ging het huis binnen en vonden de vriezer. Daarin lagen ongeveer 183 ingevroren dieren: honden, schildpadden, vogels, hagedissen, slangen, muizen, ratten en konijnen. Gezien de houding van sommige dieren, denkt de politie dat enkelen van hen nog in leven waren toen de verdachte hen in de vriezer stak.

De politie kon aanvankelijk niet in contact komen met de verdachte en zijn vrouw, maar uiteindelijk kon de man vorige woensdag gearresteerd worden. Tijdens het verhoor gaf hij toe dat hij enkele dieren in de vriezer had gelegd toen ze nog in leven waren. De man zit voorlopig in de gevangenis.

