Alle honden en katten ter wereld eten geven? Dan moet een gebied 16 keer zo groot als België worden verbouwd

Huisdier op vegan dieet om het klimaat te redden: hoe gezond is dat?

10 juli Vergeet de klassieke brokken. Vegan voeding voor huisdieren is een ding. Formule 1-coureur Lewis Hamilton (35) is volledig mee. “Hey jongens, m’n hond Roscoe is veganist en hij is er superblij mee”, zegt hij op Instagram. Maar is plantaardige kost überhaupt beter voor het milieu, en is het gezond voor je trouwe viervoeter? Dierenarts Joshua Dutré legt uit.