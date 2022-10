Alaska gelast voor het eerst in geschiedenis seizoen van sneeuwkrabben af na verdwijnen miljarden krabben

Miljarden sneeuwkrabben zijn er naar schatting de laatste jaren verdwenen in de wateren rond Alaska. Wetenschappers onderzoeken hoe dat komt. Voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse staat Alaska is daarom het sneeuwkrabbenseizoen afgelast.

De plotse terugval van het sneeuwkrabbenbestand in de Beringzee is slecht nieuws voor het Arctische ecosysteem, vrezen de onderzoekers. De krabbenpopulatie in de wateren rond Alaska is afgenomen met maar liefst 90 procent. Volgens Benjamin Daly van het departement ‘Fish and Game’ in Alaska is het bestand sneeuwkrabben geslonken van ongeveer 8 miljard exemplaren in 2018 naar nog 1 miljard vorig jaar.

De ‘Alaska Board of Fisheries’ en de ‘North Pacific Fishery Management Council’ hebben vorige week bekendgemaakt dat de populatie sneeuwkrabben in de Beringzee nu onder de wettelijke drempel is gezakt om de visserij nog te kunnen openstellen. Het is de eerste keer ooit dat dit zich voordoet. Ook de oogst van rode koningskrabben uit de Bristol Bay zal worden opgeschort en dat is al het tweede jaar op rij. Het probleem is dat er meer krabben uit de zee worden gevist dan er natuurlijk kunnen bijkomen. Het laatste jaar is er een afname van 40 procent van de volwassen sneeuwkrabben. Naar schatting blijft er nu nog ruim 20,4 miljoen kilo over in de hele Beringzee. “Een beangstigend getal, voor alle duidelijkheid”, aldus Mark Stichert, leidinggevende bij het departement ‘Fish and Game’.

Overbevissing

Toch is niet overbevissing de oorzaak van de terugval van het aantal krabben, benadrukken de experts. Er wordt eerder gedacht aan een of andere ziekte, maar nog meer aan de klimaatverandering. Alaska is, volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration, een van de snelst opwarmende staten in de VS. Sneeuwkrabben vind je vooral terug in de zee op plaatsen waar het water onder de 2 graden Celsius blijft. Door de opwarming van de aarde stijgt die temperatuur en smelten ijsschotsen in de Beringzee tot vier keer sneller dan elders in de wereld, blijkt uit onderzoek. Dat versnelt dan weer de klimaatopwarming en zou ook maken dat de sneeuwkrabben al sinds de jaren 80 wegtrekken van de kust en ook 30 kilometer verder het noorden opzoeken.

Met nader onderzoek en met het visverbod willen de autoriteiten de krabbenpopulaties nu de kans geven zich te herstellen. Er gloort ook enige hoop voor de toekomst omdat er enkele kleine, jonge sneeuwkrabben gespot zijn. Het zal wel nog minstens drie tot vier jaar duren voordat ze volwassen zijn en kunnen bijdragen aan het herstel van de populatie.