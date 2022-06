Al verstoren ze onze nachtrust vaak, muggen hechten zelf veel belang aan voldoende slaap

Indrukwek­ken­de prehistori­sche haaien­soort wellicht uitgestor­ven door rivalise­ren­de ‘kleine broer’

De megalodon - een uitgestorven haaiensoort die miljoenen jaren geleden koning der zeeën was - is vermoedelijk van zijn troon gestoten door de witte haai, zijn kleinere soortgenoot. Dat is de opmerkelijke conclusie van een nieuw onderzoek dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Nature Communications.

