Al duizenden vogels aangespoeld op Britse oostkust door dodelijke variant vogelgriepvirus

Waarom je best van een zieke of dode vogel afblijft aan de kust

Wie naar zee gaat, raakt beter geen zieke of dode vogels aan. Ook je hond hou je het best weg van de vogels, want de kans is groot dat ze besmet zijn met de vogelgriep. In Frankrijk en ook in Nederland zijn er al grote kolonies meeuwen en sternen dood teruggevonden. Zo erg is de situatie in ons land nog niet, maar de piek moet nog komen.

16 juni