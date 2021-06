Al bijna honderd dode schildpadden aangespoeld na scheepsramp voor kust van Sri Lanka

Ook honden kunnen last hebben van hooikoorts: “Ze krabben soms tot bloedens toe”

13 juni Niet alleen voor mensen is hooikoorts een vervelende aandoening, maar ook honden en katten kunnen er last van hebben. De dieren krabben daardoor vooral veel, soms tot bloedens toe. De oplossing is een bezoekje aan de dierenarts om een bloedonderzoek te laten doen en nadien een maandelijks spuitje te krijgen om de reactie af te zwakken.