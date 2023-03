Afscheid van Monique: beroemde kip die al zeilend de wereld rondreisde met baasje overleden

Monique de zeilende kip, die de wereld vijf jaar lang rondreisde met haar baasje Guirec Soudée, is niet meer. De bekendste hen van Frankrijk is vorige week op negenjarige leeftijd overleden. Jarenlang volgden honderdduizenden fans de reisverslagen van ‘Momo’ en Guirec op sociale media. De twee groeiden uit tot ware beroemdheden. Maar nu moet Guirec zijn avonturen spijtig genoeg zonder zijn trouwe reispartner voortzetten.

Met de andere kippen op stok gaan was nooit iets voor Monique. Voor haar was een leven vol avontuur en reislust weggelegd. Zo ontdekte ze samen met baasje Guirec de wereld vanop een zeilboot. De Bretoense zeiler adopteerde Monique tijdens zijn eerste soloreis in 2015, na een tussenstop op de Canarische Eilanden.

Monique voelde zich kiplekker aan boord van de zeilboot. Ze leerde ook al snel surfen en zwemmen in de zee. Ook in vissen vangen was ze haantje-de-voorste. “Ik zei tegen mezelf: ‘Als ze me irriteert, kan ik haar altijd nog opeten’, maar het klinkt raar om dat nu te zeggen!”, vertelde Guirec in 2019 aan ‘The Guardian’. “We hadden meteen een band. Ze was zo vertederend en ze maakte me aan het lachen. Het voelde alsof ik haar altijd al had gekend.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

130 dagen in Groenland

Het komische duo bracht enkele jaren op de Caraïben door, waar Guirec als watersportinstructeur werkte om geld te verdienen voor de rest van zijn reis. De avonturier zette vervolgens koers naar het zuiden van Groenland. Daar bezocht hij regelmatig scholen om over zijn wereldreis te vertellen. En uiteraard kon zijn tweepotige metgezel daarbij niet ontbreken.

Guirec had al snel een nieuwe uitdaging voor ogen: de globetrotter wou tussen het ijs overwinteren. Het duo meerde daarom aan in de Diskobaai aan de westkust van Groenland. Met 40 kilo rijst voor Guirec, 60 kilo zaad voor Monique en 2.000 liter brandstof voor verwarming en elektriciteit slaagden de man en zijn kip erin om 130 dagen op de boot te overleven. Ook de eitjes van Monique kwamen natuurlijk goed van pas.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Bedankt voor alles”

Toen Guirec en Momo uiteindelijk terug in Frankrijk arriveerden, werden ze als echte celebs ontvangen. Zo hadden vrienden van de Fransman het reilen en zeilen van het duo op sociale media gedeeld. Maar Guirec en Momo hadden nog lang geen zin om te stoppen. Zo trokken de twee nog naar Antarctica en Kaap Hoorn. De reizen werden opnieuw vastgelegd in spectaculaire foto’s en grappige video’s.

In 2018 ging Guirec samen met Monique op Yvinec, een klein eiland voor de noordkust van Bretagne, wonen. De jaren nadien verscheen het paar nog talrijke keren op televisie en Guirec schreef ook twee boeken over hun avonturen.

Vorige week deelde Guirec het droevige nieuws over Monique. “Mijn lieve Momo”, schreef hij op sociale media. “Zonder jou was ik gek geworden tijdens onze overwintering in Groenland (...). Je maakte me aan het lachen.” “Samen zagen we ijsbergen, beren, tientallen walvissen en duizenden dolfijnen. We droomden als kinderen en huiverden van angst (...). Ik zal je nooit vergeten, mijn kleine Momo. Bedankt voor alles.”